Dilan Polat, geçen yıl kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Bu süreçte yaşadığı sıkıntıları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Polat, her görüş gününde yaşadığı zorlukları anlattı.

Görüş Günlerinde Bayılma

Dilan Polat, cezaevindeki her görüş gününde yaşadığı travmatik anları dile getirirken, “Koğuşa dönerken bayılıyordum. Evlat özlemi, her gün daha da zorlayıcı hale geliyordu” dedi. Polat, bu zorlu dönemdeki sağlık sorunları nedeniyle diz kapağında oluşan yarayı da gösterdi. “Bir gün avukat odasında bayılmıştım. Oradan kalma bir iz” diyen Polat, yaşadığı travmanın kelimelerle ifade edilemeyecek kadar zor olduğunu belirtti.

Evlat Özlemi ve Kilo Değişimi

Polat, tahliye olduktan sonra kilo değişimi yaşadığını da paylaştı. “46 kiloyla çıktım, şu anda 49 kiloyum” diyen Polat, çocuklarıyla geçirdiği zamanı çok değerli bulduğunu ifade etti. “Rüyalarımda Milan’ı okula kayıt ettirdiğimi görüyordum, uyandığımda ise Allah’a şükrediyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklarıyla Geçirdiği Zor Zamanlar

Polat, cezaevindeki görüş günlerinin bir saat sürdüğünü ve cam arkasında evlatlarıyla dokunamadığını belirtti. “Her koğuşa dönerken bayılırdım, yerlerde çok zordu. Bu anları hayatım boyunca unutamam” diyen Polat, yaşadığı zor anları derin bir üzüntüyle paylaştı.

Dilan Polat’ın paylaşımı, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Polat, yaşadığı bu zor dönemi geride bırakıp, şimdi çocuklarıyla birlikte normal hayatına devam etmek istediğini vurguladı.