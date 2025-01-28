Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat, tüp bebek tedavisine başladıklarını sosyal medya üzerinden duyurdu. Cezaevinden tahliye edilen çift, sosyal medya hesaplarını daha aktif kullanmayacaklarını açıklamalarına rağmen, bu sözlerini tutamadı.

"İkiz olsun"

Dilan Polat, Instagram hesabında eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak "Güzellikler bizimle olsun kocam. Bugünün anısına kalsın" notunu düştü.

Takipçileri, paylaşımı hızla beğendi ve yorumlarla destek verdi. Bir kullanıcının "İkiz olsun" yorumuna ise Polat, "Aşkım abarttın, ikiz yapamam. Tekiz bile düşün düşün durdum, yarıda bırakmam inşallah" şeklinde yanıt verdi.