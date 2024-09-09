Dilan Polat ve Engin Polat’ın yer aldığı büyük kara para aklama davasında, tutuklu sanıkların tahliye kararına yönelik itiraz, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, tahliye kararına karşı yaptığı itirazın sonucunda, mahkeme mevcut kararı onayarak sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Davanın detayları ve sanıklar

Polat ailesinin de aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet" suçlarından açılan dava sürüyor. Davanın üçüncü gününde Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün’ün tahliyesine karar vermişti.

Başsavcılık itiraz etmişti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek, sanıkların hala mevcut deliller nedeniyle kaçma risklerinin bulunduğunu, suçların ağırlığını ve devam eden yasal süreci gerekçe gösterdi. Başsavcılık, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti. Ancak, tahliye kararını veren mahkeme, bu itirazı reddetti. Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi de, mevcut delil durumunu değerlendirerek Başsavcılığın itirazını kabul etmedi ve tahliye kararının devamına hükmetti.