Geçtiğimiz dönemde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken ve 'hayasızca hareket' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat, kendisine uygulanan adli kontrol şartının kaldırıldığını duyurdu.

Kardeşiyle paylaşılan video tepki çekmişti

Dilan Polat, kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştüğü anları paylaştığı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı. Ardından, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

"Mutluluktan ağladım"

Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, haftada 3 gün karakola giderek imza vermek zorunda kaldığını belirtti. "Mutluluktan ağladım" diyerek, adli kontrol şartının kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Polat, "Adalet gerçekten tecelli ediyor" şeklinde bir paylaşımda bulundu.