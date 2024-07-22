Geçtiğimiz yıl Kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla tutuklanan Dilan Polat’ın tahliye talebinin reddedildiği iddiaları kısa sürede gündem oldu. Ancak Polat çiftinin avukatı, bu haberlerin asılsız olduğunu belirterek, dilekçelerinin henüz değerlendirilmediğini vurguladı.

Aile avukatı açıkladı

Sevinç Horoz, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "MASAK raporu sonrasındaki tahliye talebimiz, Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi değişikliği nedeniyle henüz değerlendirilmemiştir. Yapılan haberlere itibar edilmemelidir. Eski klasörlerle ilgili mahkeme ara kararını paylaşma zarureti doğmuştur. 19 Temmuz tarihli dilekçemize ilişkin henüz bir değerlendirme yapılmamıştır" dedi.