Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz hakkında, olumsuz haberleri kaldırmak amacıyla şubelerden yaklaşık 1 milyon TL topladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan başvurunun yanı sıra İstanbul Barosu’na da şikayet dilekçesi sunuldu.

"1 Milyon TL topladı" iddiası

MedyaRadar'ın haberine göre Emre Keleş, Tuba Keleş, Erdener Aktaş ve Burcu Aktaş, Sevinç Horoz hakkında, Dilan Polat çifti hakkında çıkan kötü haberleri sildirmek amacıyla WhatsApp üzerinden kurulan “Basın iletişim ve kriz yönetimi” adlı grupta, şubelerden yaklaşık 1 milyon TL toplandığı iddialarını öne sürdü. Toplanan paraların, Sevinç Horoz’un hesabına “masraf avansı” açıklamasıyla aktarıldığı belirtiliyor.

Suç duyurusuna eklenen belgelerde, toplanan paraların karşılığında herhangi bir röportaj, ajans ya da basın çalışması yapılmadığı ileri sürüldü. WhatsApp görüşmeleri, ödeme dekontları ve şube sahiplerinin listesi de şikayet dilekçesinde yer aldı. Mesajlarda şube sahiplerinin “Kişi başı 9 bin lira”, “Eksiklerimizi tamamlayalım, Sevinç hanıma mahcup olmayalım” şeklinde yazıştıkları görüldü.

Şikayet dilekçesine göre, ödemeler şahsi hesaplardan yapılmış ve özellikle "Masraf avansı" yazılmasına özen gösterildiği vurgulandı. Bu durum, yapılan işlemlerin şeffaflığını ve yasal olup olmadığını sorgulatan önemli bir detay olarak öne çıkıyor.