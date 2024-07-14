Kara para aklama, vergi kaçırma ve örgüt kurma suçlarından tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatları, çiftin haksız yere tutuklu olduğunu belirterek kamuoyuna çağrıda bulundu. Avukatlar, iddianame içeriği ve dosyadaki somut delillerin müvekkillerin bu suçları işlemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı ve çift hakkında yürütülen linç kampanyasının sona erdirilmesini talep etti.

"Kamuoyuna bilinçli olarak yanlış bilgiler servis edilmiştir"

Polat çiftinin avukatları tarafından yapılan açıklamada, "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet Suçu'ndan dosya tefrik edilmiş ve tüm şüpheliler hakkında tahliye kararı verilmiştir. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu (Kara Para) ve Yasa Dışı Bahis Suçu (7258 Sayılı Kanuna Muhalefet) olmak üzere üç ayrı suçtan sanıkların cezalandırılması istemiyle iddianame tanzim edilmiştir. Ancak, iddianame içeriği ve dosyadaki somut deliller, müvekkillerin bu üç suçu işlemediğini açıkça ortaya koymaktadır. Kamuoyuna bilinçli olarak yanlış bilgiler servis edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"İddialar gerçeği yansıtmıyor"

Açıklamada, "Müvekkillerin bahse konu suçları işleyip işlemedikleri hususu detaylıca araştırılmış ve 11.06.2024 tarihinde MASAK tarafından 657 sayfalık Nihai Aklama Ön Raporu sunulmuştur. Bu raporun 609. sayfasında örgütsel faaliyetlere ilişkin bir delile ulaşılamadığı, 613. sayfasında ise gelirlerin meşru yollardan elde edildiği ve kara para aklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir" denildi.

"MASAK 1. Rapor servis edilmiştir"

Avukatlar, kamuoyuna doğru bilgilerin aktarılmadığını belirterek, "Nihai Aklama Ön Raporu'nda müvekkillerin halihazırda tutuklu olduğu diğer üç suçun oluşmadığı açıkça belirtilmiştir. Ancak, kamuoyuna bu açık tespitlerin yer aldığı Nihai Rapor değil, savcılık makamının üstünlük tanıdığı MASAK 1. Rapor servis edilmiştir. Bu raporda aklama suçuna ilişkin eylemler olabileceği belirtilmiş ve nihai araştırmalar sonucunda bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Polat çiftinin avukatları, müvekkillerine yönelik yürütülen linç kampanyasının sona erdirilmesini talep ederek, "Müvekkillerimiz için yürütülen bu linç kampanyasının artık son bulmasını talep ediyoruz. Suçu işlemediği sabit olan müvekkillerimizin haksız tutukluluğunun derhal sona ermesi için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Yargılama sürecine herkesin saygılı davranmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.