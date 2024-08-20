Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Dilan Polat, yakın zamanda tahliye edildi. Polat, tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu’nun Sarıyer’deki boğaz manzaralı evinde ailesi ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Avukatı Horoz'dan açıklamalar

Dilan Polat'ın tahliye süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan avukatı Sevinç Horoz, "9 Ağustos tarihinde yapılan olağan tutukluluk incelemesinde tutukluluğun devamına karar verildi. Ancak savcılık mütalaası tahliyeye yönelikti. Biz de bu doğrultuda itirazımızı üst mahkemeye yaptık ve tahliye kararı verildi," dedi. Horoz, itirazlarının olumlu sonuçlanacağını beklediklerini belirterek, "Dosyamız bir haftadır inceleniyordu. Kararın çıkması biraz uzun sürdü ama tahliye kararını bekliyorduk," diye ekledi.

"Zor şartlarla mücadele etti"

Tahliye sonrası Dilan Polat’ın sağlık durumu hakkında da bilgi veren Horoz, "Dilan Polat içeride zor şartlarla mücadele etti. Psikolojik sorunları ve sağlık problemleri vardı. Ancak şu an ailesiyle birlikte olduğu için çok mutlu," ifadelerini kullandı. Horoz, ayrıca Dilan Polat’ın tahliye şartlarında yurtdışına çıkış yasağı bulunduğunu, ancak imza yükümlülüğünün olmadığını belirtti.

"Şu an ailesiyle çok mutlu"

Tahliye sonrası Dilan Polat'ın, çocuklarına ve ailesine sarılarak hasret giderdiğini belirten Horoz, "Tahliye sevincini yaşıyor. Çocuklarına kavuştu, ailesiyle birlikte şu an çok mutlu," dedi. Dilan Polat’ın önümüzdeki süreçte 4 Eylül'de mahkemeye çıkarak ifadesini vereceği bildirildi.