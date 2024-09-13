Dilan Polat’ın yakın arkadaşı olarak tanınan ve daha önce hakkında dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Nevra Bilem, bu kez kilolarca altın takarak gösteriş yapmasıyla dikkat çekti. Altınlara olan düşkünlüğüyle bilinen Bilem, sosyal medyada paylaştığı videolarla bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu.

Kilolarca altınla şov yaptı

Eşi ve çocuklarıyla arabada video çeken Nevra Bilem, altın kemer, ağır altın kolye, bilezik ve yüzükleriyle büyük dikkat çekti. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde Bilem, kilolarca altın takarak gösteriş yaparken, emniyet kemeri takmadığı için de eleştirildi. "Görgüsüzlük seviyesi inanılmaz" gibi yorumlar alan Bilem, gelen tepkilere aldırış etmeden altınlarıyla bol bol fotoğraf ve video paylaşmaya devam etti.

Dolandırıcılık iddiaları gündemde

Geçtiğimiz sene Nevra Bilem hakkında dolandırıcılık suçlamalarıyla açılan davalar da hala gündemde. Bedava tatil vaadiyle devre mülk satma yoluyla dolandırıldığını iddia eden birçok vatandaş, Bilem hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca, bir mobilya markasıyla yaptığı iş birliği sonucunda sipariş veren bir kişinin, ödemenin fenomenin aile üyesinin hesabına geçtiğini fark etmesi üzerine şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer alıyor.