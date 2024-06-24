Geçtiğimiz günlerde koğuş arkadaşı Bahar Candan ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu tek kişilik koğuşa alınan Seçil Erzan, şimdi ise Dilan Polat ile aynı koğuşta kalmaya başladı.

Seçil Erzan'ın avukatıyla yoğun bir şekilde görüşmeler yaparak zamanını geçirdiği belirtilirken, Dilan Polat ise gününü büyük ölçüde avukatıyla yapacağı savunmaya hazırlanarak geçiriyor. İkilinin birbirleriyle iletişim kurmadıkları ve kendi işlerine odaklandıkları ifade ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, her iki tutuklu da tek kişilik koğuşlardan çıkmak için cezaevi yönetimine dilekçe vermiş ancak birbirleriyle koğuşta kalmak gibi bir talepleri olmamış. Cezaevi yönetimi bu doğrultuda Erzan ve Polat'ı aynı koğuşa yerleştirmiş.

Seçil Erzan'ın dolandırıcılık dosyasındaki evrakları incelediği ve Dilan Polat'ın ise avukatıyla görüşmeler yaptığı bilgisi paylaşıldı. İkilinin şu an için birbirleriyle pek iletişim kurmadığı ve kendi dava süreçlerine odaklandıkları belirtildi.