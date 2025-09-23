Dilan Polat, evdeki çalışanlarına ödenen maaşlarla ilgili yaptığı açıklamada, 70-75 bin TL maaş taleplerine şaşırdığını belirterek, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Dilan Polat, 75 bin lira maaşı duyunca isyan etti

Dilan Polat, evdeki çalışanlarına ödenen maaşlarla ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. Polat'ın, 70-75 bin TL'lik maaş taleplerine şaşırdığını belirterek, "Doktor alıyor bu maaşı" demesi, sosyal medyada geniş yankı buldu. Cezaevinden çıktıktan sonra sosyal medyaya geri dönen Dilan Polat, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 6 buçuk milyon takipçisi bulunan hesabından her anını paylaşan Polat, bu kez evdeki çalışanlarının maaşlarıyla ilgili isyan etti.

"Doktor falan alıyor bu maaşları"

Polat, takipçilerine seslendiği bir videosunda, "Kızlar lütfen bana yazın, çok merak ediyorum evde yatılı kadın çalıştıranlar ne kadar maaş veriyorsunuz? Bizim gündemimizde 70-75 bin TL'ler falan konuşuluyor da asla inanmıyorum. Doktor falan alıyor bu maaşları biliyorsun değil mi Kader abla?" ifadelerini kullandı.

Kendi çevresinde duyduğu rakamların 40-42 bin TL civarında olduğunu belirten Polat, üç çalışanı olduğunu vurgulayarak "Bizim evde 3 kişinin çalıştığını hesap ederseniz, ne kadar verilmesi lazım? Ortalama ne kadar bana bir yazarsanız. Ben mi yanlış biliyorum yoksa yanlış mı aktarılıyor bana? Bilemedim yani. Şoktayım" dedi.

Dilan Polat’ın bu sözlerinin ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. "Üç kişi çalıştırmak pahalı geliyorsa çalıştırma, kendin yap", "Bu insanlar senin içerik malzemen aynı zamanda, o yüzden senin daha çok vermen gerek" ve "Az bile alıyorlar" şeklinde yorumlar yapıldı.