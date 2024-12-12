İstanbul’un karmaşasından uzaklaşan çift, Muğla’nın Köyceğiz ilçesine yerleşerek doğa ile iç içe bir hayata başladı. Yeni doğan oğulları Noyan ile birlikte sakin bir yaşamı tercih eden çift, inşa ettirdikleri özel evleriyle de dikkat çekiyor.

Doğa ile İç İçe Bir Yaşam

Pandemi sürecinde Köyceğiz’den bir arsa satın alan ikili, burada 7 oda, 1 salon ve 3 banyodan oluşan modern bir ev yaptırdı. Şehirden uzakta, yeşillikler içinde yer alan bu ev, hem tasarımı hem de doğa ile uyumu sayesinde görenleri kendine hayran bırakıyor. Bahçede meyve ağaçları, çam fidanları ve rengarenk güller yetiştiren çift, doğal yaşamı her yönüyle deneyimliyor.

Ev Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Evde kullanılan ahşap ve beyaz detaylar, sıcak ve ferah bir atmosfer yaratıyor. Özellikle bahçeye bakan yatay pencereyle tamamlanan mutfak tasarımı büyük beğeni topluyor. Zeminden tavana kadar aydınlatmalı cam dolapların yer aldığı mutfakta, işlevsel bir yemek masası da bulunuyor.

Yüksek tavanlı salon bölümü ise pastel renklerle dekore edilmiş. Koyu kahverengi oval yemek masası gibi dikkat çeken detaylar, mekâna hem şıklık hem de hareket katıyor. Duvarlardan mobilyalara kadar her şey özenle seçilmiş ve birbiriyle uyum içinde.

Doğal Yaşama Özel Önem

Çiftin doğaya olan bağlılığı, evlerinin bahçesinde de kendini gösteriyor. Bahçenin her köşesi özenle tasarlanmış; meyve ağaçları ve çiçeklerin yanı sıra küçük bir oturma alanı da oluşturulmuş.

Yeni Bir Başlangıç

2019 yılında evlenen ve 24 Eylül’de dünyaya gelen oğulları Noyan ile yeni bir hayata başlayan çift, İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak hem kariyerlerinde hem de özel yaşamlarında yeni bir başlangıç yaptı.

Dilan Telkök ve Berkay Hardal, sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarıyla iletişimde kalmaya devam ederken, doğal yaşamın keyfini sürdürüyor. Hayallerindeki evi inşa ederek kendilerine ve çocuklarına huzurlu bir yuva kuran çift, sade ve doğal bir yaşamı tercih edenlere de ilham veriyor.