İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Polat çiftinin yanı sıra 5'i tutuklu 28 şüpheli hakkında detaylı bilgiler yer aldı.

2017 yılından itibaren yasa dışı faaliyetler

İddianamede, Engin Polat'ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollarla para kazanmaya başladığı belirtildi. KKTC'de uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri ile kurduğu irtibat sonrası bahis siteleri üzerinden büyük kazançlar elde ettiği ve bu paraları kripto varlıklara çevirerek akladığı ifade edildi.

Güzellik merkezi ile perdeleme

İddianameye göre, Polat çifti, yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları aklamak için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket kurdu. Bahis parasının kripto paralara çevrilerek aklanması, sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapılması ve şirketler arasında nakit yatırma-çekme işlemleriyle para akışını gizledikleri belirtildi.

Lüks araçlarla kara para aklama

İddianamede, Polat çiftinin yüksek miktardaki paraları lüks araçlar ve taşınmazlar üzerinden aklamaya çalıştıkları ifade edildi. Bu paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla saklandığı ve ihtiyaç halinde lüks yaşam içinde kullanıldığı belirtildi.

Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat örgüt yöneticisi

İddianamede, Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildi. Örgütün, yasa dışı yollarla elde edilen paraları yasal sisteme sokmak ve lüks yaşam için kullanmak üzere kurulduğu ifade edildi.

40 yıl hapis cezası talebi

Engin Polat, Dilan Polat ve diğer örgüt üyeleri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve diğer bazı şüpheliler hakkında da benzer suçlamalarla 36 yıla kadar hapis cezası istendi.