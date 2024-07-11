İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında kara para aklama iddialarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin yasa dışı faaliyetleri, güzellik merkezi ile para aklama ve lüks araçlarla kara para aklama yöntemleri iddianamede ayrıntılı şekilde yer aldı.

2017 yılından itibaren yasa dışı faaliyetler

İddianamede, Engin Polat'ın 2017 yılından itibaren yasa dışı yollarla para kazanmaya başladığı belirtiliyor. KKTC'de uluslararası yasa dışı bahis organizatörleri ile kurduğu irtibat sonrası bahis siteleri üzerinden büyük kazançlar elde ettiği ve bu paraları kripto varlıklara çevirerek akladığı ifade ediliyor.

Güzellik merkezi ile perdeleme

Polat çifti, yasa dışı yollarla elde ettikleri paraları aklamak için güzellik ve kozmetik sektöründe faaliyet gösteren birçok şirket kurdu. Bahis parasının kripto paralara çevrilerek aklandığı, sahte faturalar ile para gönderimlerinin yapıldığı ve şirketler arasında nakit yatırma-çekme işlemleriyle para akışının gizlendiği belirtiliyor.

Lüks araçlarla kara para aklama

İddianameye göre, Polat çifti yüksek miktardaki paraları lüks araçlar ve taşınmazlar üzerinden aklamaya çalıştı. Bu paraların kripto cüzdanlar aracılığıyla saklandığı ve ihtiyaç halinde lüks yaşam için kullanıldığı belirtiliyor.

Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat örgüt yöneticisi

Engin Polat örgüt lideri, Dilan Polat ise örgüt yöneticisi olarak değerlendiriliyor. Örgütün, yasa dışı yollarla elde edilen paraları yasal sisteme sokmak ve lüks yaşam için kullanmak üzere kurulduğu ifade ediliyor.

40 yıl hapis cezası talebi

Engin Polat, Dilan Polat ve diğer örgüt üyeleri hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu ve diğer bazı şüpheliler hakkında da benzer suçlamalarla 36 yıla kadar hapis cezası isteniyor.