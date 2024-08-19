İstanbul merkezli operasyonların ardından gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 28 kişi hakkında hazırlanan 75 sayfalık iddianamede, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlamalar yer alıyor. İddianame, örgütün lideri olarak Engin Polat'ı işaret ederken, detaylarda dikkat çeken sahte şirketler ve büyük mali hareketler bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, Dilan ve Engin Polat çiftinin yanı sıra 28 kişiyi kapsayan geniş bir soruşturmanın detaylarını ortaya koyuyor. 75 sayfalık iddianame, Polat ailesinin liderliğinde kurulan ve yönetilen bir suç örgütünün kara para aklama sürecini nasıl yönettiğini detaylı bir şekilde açıklıyor.

Kara para aklama iddiaları

İddianamede, Engin Polat'ın liderliğini yaptığı suç örgütünün, çeşitli sahte şirketler kurarak ve bu şirketler aracılığıyla yasa dışı yollarla elde edilen parayı akladığı belirtiliyor. Özellikle güzellik, kozmetik ve medikal sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin bu amaca hizmet ettiği kaydediliyor. Bu şirketlerin büyük çoğunluğunun mali müşaviri ise şüpheli Ahmet Gün olarak işaret ediliyor.

Milyonlarca liralık mali hareketler

İddianameye göre, Polat ailesine ait şirketlerin büyük bir kısmı sahte mal alış ve satışları üzerinden büyük miktarda para transferleri gerçekleştirmiş. Bu tedarikçilerin aslında gerçek bir mal alışverişi yapmadığı, sadece sahte belge düzenlediği ve beyanname vermediği tespit edildi. Bu sahte işlemler sonucu milyonlarca lira tutarında mal alışverişinin gerçekleştiği iddia ediliyor.

Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Şirketi aracılığıyla birçok lüks taşıt ve gayrimenkul satın alındığı ve bu malların büyük kısmının, yasa dışı yollardan elde edilen nakit paralarla finanse edildiği belirtiliyor.

Yasa dışı bahis iddiaları

İddianamede ayrıca, Engin Polat'ın yasa dışı bahis organizasyonlarıyla olan bağlantıları da detaylı bir şekilde ele alınıyor. Polat'ın, liderliğini Derkan Başer'in yaptığı bir yasa dışı bahis organizasyonunda önemli bir rol oynadığı, bu organizasyonda finansal işlemleri denetlediği ve bahislerin risk birimlerini kontrol ettiği ifade ediliyor. Gizli tanık ifadelerine dayandırılan bu iddialar, Polat'ın bu yasa dışı faaliyetlerden büyük kazançlar elde ettiğini ortaya koyuyor.

Vergi usulsüzlükleri ve sahte faturalar

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar, Polat ailesine ait şirketlerin sahte fatura düzenleyerek büyük miktarlarda vergi kaçırdığını ortaya koyuyor. Toplamda 489 milyon lirayı bulan sahte fatura tutarlarının yanı sıra, şirketler arası sahte fatura düzenlemelerinin de yapıldığı belirtiliyor.

Suç örgütünün yapısı ve cezalar

İddianamede, Engin Polat'ın suç örgütünün lideri olarak faaliyet gösterdiği, eşi Dilan Polat'ın ise örgütün yöneticilerinden biri olduğu belirtiliyor. Suç örgütü, yasa dışı yollardan elde edilen paraları aklama sürecini başarılı bir şekilde yürütmek amacıyla birçok farklı yöntemi kullanmış. Bu yöntemler arasında, sahte şirketler aracılığıyla paraların dolaşıma sokulması, taşınmaz ve araç alımları, sahte faturalar ve kripto varlıklar üzerinden aklama süreci dikkat çekiyor.

Dilan ve Engin Polat'ın ayrı ayrı 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmaları bekleniyor. İddianameye göre, suç örgütü üyeleri, yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarının yanı sıra, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlamalarıyla da karşı karşıya.