Dilara Altıntop, 1990 doğumlu olup, şu anda 35 yaşındadır. Aslen Bursalı olan Altıntop, genç yaşta hem spor hem de akademik başarılarıyla dikkat çekmiştir.

Boston Üniversitesi'nde hukuk asistanı sertifikasyon programını tamamlayan Altıntop, aynı zamanda profesyonel yüzücüdür. Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Milli Yüzme Takımı'nda önemli başarılar elde etmiştir.

Reza Zarrab ile evlendi

Dilara Altıntop, ünlü iş insanı Reza Zarrab ile 2021 yılında Miami'de evlendi. Düğünleri, İbrahim Tatlıses, Demet Akalın gibi ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşti ve üç gün süren etkinlikte katılımcıların telefonları toplandı.

Miami, Florida'da yaşayan Dilara Altıntop, yönetici asistanı olarak profesyonel yaşamına devam etmektedir.