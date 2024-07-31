Avusturya'da yaşayan ve uluslararası alanda tanınan Dilay Doğanay ’ın besteleri, Avusturya, Almanya, İsviçre, Fransa, Kolombiya, İtalya ve Türkiye'deki sanatçılar ve topluluklar tarafından seslendiriliyor.

"Çok mutlu ve gururluyum"

Aldığı ödülün genç bestecilerin kariyerine büyük katkı sağladığını belirten Doğanay, “Ö1 Ödülü, Avusturya’da her iki yılda bir genç bestecilere verilen çok önemli bir ödül. Bu ödül, genç bestecinin kariyerini destekleyecek ve görünürlüğünü artıracak bir fırsat sunuyor. Bu ödülü almaya hak kazandığım için çok mutlu ve gururluyum” şeklinde konuştu.