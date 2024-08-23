2018 yılında kurulan ve bilirkişilerin dayanışmasını, fikir alışverişini ve mesleki gelişimlerini hedefleyen dernek, Türkiye’de bilirkişilik alanında önemli bir platform haline gelmiş durumda.

Bilirkişilerin Dayanışması ve Mesleki Gelişimi

Dernek Başkanlığı görevine yeniden seçilen Dilek Köktaş Gündoğdu, TBMDD’nin 80 üyesiyle birlikte, mahkemelerden şirketlere, birçok kurum ve kuruluş için danışmanlık hizmeti sunan bilirkişileri bir araya getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Gündoğdu, bilirkişilerin sadece davalarda değil, aynı zamanda eğitim ve bilgilendirme süreçlerinde de önemli roller üstlendiğini vurguladı.

Gündoğdu, “Bilirkişilik, hukuki süreçlerde kritik bir rol oynar. Örneğin, Alsancak’ta yaşanan elektrik faciasında bilirkişilerin hazırladığı rapor, olayın aydınlatılmasında kilit rol oynadı. Bu tür olaylar, bilirkişilerin uzman görüşlerinin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu nedenle, derneğimizin ana amacı bilirkişilerin bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak” dedi.

Eğitim ve Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Dernek bünyesinde kurulan eğitim komisyonlarına da dikkat çeken Gündoğdu, yeni başlayan bilirkişilere yönelik eğitim programlarının başlatılacağını duyurdu. Bu eğitimler, bilirkişilerin mesleki yeterliliklerini artırmayı ve onların güncel bilgiye erişimini sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, derneğin sürdürülebilirlik projeleri üzerinde çalıştığını belirten Gündoğdu, “Bilirkişilik sadece bugünün sorunlarını çözmekle sınırlı kalmamalı. Gelecekte karşılaşılacak sorunlara da hazırlıklı olmalıyız. Bu kapsamda, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine uygun projeler geliştirmekteyiz. Amacımız, mesleğimizi geleceğe taşıyacak adımlar atmak” şeklinde konuştu.

Medyada Bilirkişilerin Rolü

Dilek Köktaş Gündoğdu, aynı zamanda Ege TV’de "Bir Bilene Danışın" adlı bir program sunduğunu ifade etti. Bu programda, bilirkişilerin karşılaştığı sorunlar, vatandaşların dava süreçlerinde izlemesi gereken yollar ve bilirkişilik mesleği hakkında bilgilendirici içerikler sunuluyor. Gündoğdu, program aracılığıyla bilirkişilerin toplumdaki farkındalığını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Derneğin Yeni Yönetim Kurulu

Genel kurul sonucunda, Dilek Köktaş Gündoğdu Başkan olarak görevine devam ederken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Başkan Yardımcısı: Korhan Kider

Korhan Kider Sayman: Ferruh Çınar

Ferruh Çınar Sekreter: Filiz Aydın

Filiz Aydın Üyeler: Demet Mertoğlu, Dilber Okca, Murat Çiftçi, Veyiz Alpkaya, Süheyl Erbaşol

Tüm Bilirkişiler Mesleki ve Dayanışma Derneği, hem mesleki dayanışmayı güçlendirmek hem de bilirkişilik alanında eğitim ve sürdürülebilirlik çalışmalarını ilerletmek adına faaliyetlerine kararlılıkla devam ediyor.