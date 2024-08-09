Dilek Yarımadası Milli Parkı, yaban hayatının korunması açısından kritik bir öneme sahip. Parka günlük ortalama 2 bin 500 araç girişi olurken, bazı ziyaretçiler tarafından atılan çöpler ve bırakılan kirli alanlar, park yönetiminin dikkatini çekti.

Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu, Kavaklıburun Koyu ve Karasu Koyu olmak üzere dört günübirlik kullanım alanımız var. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında bu alanlara günlük 2 bin 500 araç giriş yapılıyor ve toplamda en az 10 bin kişi parkımızı ziyaret ediyor. Parkımız, sabah 08.00'den akşam 19.30'a kadar açık ve bu süre zarfında ziyaretçilerimiz piknik, yüzme, yürüyüş ve bisiklet gibi çeşitli etkinlikler yapıyor. Bu yoğun kullanım sonucunda, koylar ve tesisler kirleniyor. Gün içerisinde alanın temizliği düzenli olarak yapılıyor, tuvaletler ve çöp konteynerleri günlük olarak temizleniyor ve çöp kamyonları ile toplanan atıklar Kuşadası Belediyesi katı atık depolama alanına götürülüyor" denildi.

Milli Park Müdürlüğü, temiz bir çevrede etkinliklerinizi sürdürebilmeniz için parkın temizliği konusunda 365 gün boyunca çalıştığını vurguladı ve ziyaretçilerden çevre kirliliği konusunda daha dikkatli olmalarını istedi.