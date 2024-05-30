Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, il dışından gelerek cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara karşı operasyon düzenledi. Ekipler, Çoban ışıklar mevkiinde bir adamın yayalar ve araçlardan para istediğini tespit etti. Yapılan takip sonucu, dilenci yakalanarak karakola götürüldü. Dilencinin üzerinden çıkan 10 bin 765 TL, tutanakla el konularak şaşkınlık yarattı.

Vatandaşların duygularını istismar etti

Zabıta ekipleri, vatandaşların vicdani duygularını istismar eden dilencilere karşı mücadelesini sürdürüyor. Operasyon sırasında yakalanan dilenciye, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince yasal işlem uygulandı ve dilencinin il dışına çıkartılması sağlandı.