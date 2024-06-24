Bir dönem ünlü oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan sunucu Diletta Leotta, uzun süredir aşk yaşadığı Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius ile evlendi. İtalya'nın gözde sunucusu Leotta, düğünde giydiği gelinliklerle adeta göz kamaştırdı.

Muhteşem düğün ve iki farklı gelinlik

İngiltere'nin Newcastle United takımında oynayan 29 yaşındaki Loris Karius ve Diletta Leotta, görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Leotta, düğünde iki farklı gelinlik giyerek herkesi büyüledi. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında anne olmasına rağmen, hamilelik kilolarını hızla vererek düğünde balık model gelinlikleriyle zarif ve etkileyici bir görünüm sergiledi. Transparan ve dantel detayların hakim olduğu gelinlikleri tercih eden Leotta, saçlarını sıkı bir topuz yaparak şıklığını tamamladı.

Bebekleriyle poz verdiler

Çift, nikah sonrası bebekleriyle objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi. Leotta ve Karius'un bu mutlu anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Hayranları, çiftin bebekleriyle verdiği pozları beğeni yağmuruna tuttu.

Diletta Leotta ve Loris Karius, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin aşkları, ilişkilerinden doğan çocuklarıyla daha da pekişti. Düğünde mutlulukları gözlerinden okunan Leotta ve Karius, sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir gün geçirdi.

Leotta ve Karius'un görkemli düğünü, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çiftin mutluluk dolu anları ve Leotta'nın göz kamaştırıcı gelinlikleri, düğün töreninin en çok konuşulan detayları arasında yer aldı. Yeni hayatlarına adım atan Diletta Leotta ve Loris Karius’a, hayranlarından tebrik mesajları yağdı.