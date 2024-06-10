İlçe sınırlarında çöpe atılan ev eşyaları bertaraf ediliyor. Dilovası Belediye ekipleri, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında, kullanılmaz durumda olan ev eşyalarını toplayarak imha işlemlerine başladı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapılan çalışma çevre kirliliğini önlemek amacıyla başlatıldığını belirterek, "Şehir merkezinde ve çevresinde bırakılan büyük ev eşyaları, hem görüntü kirliliği yaratıyor hem de çevre sağlığını tehdit ediyor. Bu eşyaların düzenli olarak toplanarak bertaraf edilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ayrıca hemşerilerimden bir ricamda olacak, ev eşyalarını daha bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak çevre temizliğine katkıda bulunmak mümkündür. Hem doğal kaynakları korumak hem de atık miktarını azaltmak için küçük adımlar atarak büyük farklar yaratabilirsiniz. Unutmayın, temiz bir çevre için herkesin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Evinizde yapacağınız bu basit değişiklikler, çevremizin korunmasına önemli katkılar sağlayacaktır." dedi. Başkan Ömeroğlu, bu çalışmaların halkın da desteğiyle daha etkili olacağını, vurguladı.

TOPLUMSAL DESTEK VE KATILIM

Belediye, halkın bu tür atıkları daha düzenli ve belirli noktalara bırakması konusunda önlemler alıyor. Vatandaşların destek vermesiyle bu tür eşyaları rastgele, gelişigüzel bırakmamakla bertaraf sürecinin daha etkili hale geleceğini belirten yetkililer, düzenli olarak toplanacak çevre kirliliğinin büyük ölçüde azaltılabileceğini ifade ediyor.

HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Dilovası Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadele ve israfın önlenmesi amacıyla uzun vadeli projeler geliştirmeye, eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla halkın bilinçlendirilmesi, atık yönetiminde daha etkin çözümler üretilmesi hedefleniyor. Başkan Ömeroğlu, "Çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir d