Dilovası Belediyesi Haziran ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu Başkanlığında Dilovası Kültür Merkezinde gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - Toplantıya, Dilovası Belediye Meclisi üyeleri ve birim amirleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası’na hizmet etmek için ilçeyi daha güzel bir geleceğe taşımak için var gücüyle çalışacağını söyledi.

EN İYİ HİZMETİ SUNMAK İÇİN VARIZ

Ömeroğlu konuşmasında, "Dilovası’nı daha modern, daha yaşanabilir ve daha gelişmiş bir ilçe yapmak için buradayım. Bunu ancak hep birlikte, el ele vererek başarabiliriz. Herkesin katkılarına açığız ve fikirlerini her zaman dinlemeye hazırız. Biz burada Dilovası’na en iyi hizmeti sunmak ve getirmek için varız." dedi.

Meclis toplantısında norm kadro düzenlemesi ve Spor Sosyal tesislerin fiyatlandırması konuları ele alındı.

BAŞKAN ÖMEROĞLU’NA YETKİ VERİLDİ

Belediye kuruluşu olan DİLBEL A.Ş yönetim kurulunu belirmek ve PALGAZ yönetin kurulu toplantılarına katılmak için başkan Ramazan Ömeroğlu’na yetki verilmesi görüşülerek karar verildi.

NORM KADRO DÜZENLEMESİ

Norm kadro düzenlemesi, belediyede çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını yeniden tanımlayarak daha etkin ve verimli bir çalışması görüşüldü.

SOSYAL TESİSLERİN FİYATLANDIRMASI

Sosyal tesislerin fiyatlandırması, belediyenin sahip olduğu ve halka hizmet sunan Spor tesislerin kullanım ücretlerinin belirlenmesi görüşüldü. Fiyatlandırma sosyal adalet ve erişilebilirlik açısından değerlendirilerek karara bağlandı.

Meclis Toplantısına ilişkin gündem maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi.