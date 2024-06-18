Bayramın birinci günü Bayram namazının ardından Dilovası Şehitliği ziyaret edilerek başlayan program bayramın ikinci günü Kent Bayramlaşması etkinliği, devam etti. KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe halkı katıldı.

Bayramlaşma programı, Dilovası Kültür Merkezi Fuaye alanında kurulan alanda başladı.

Başkan Ömeroğlu ve beraberindeki heyet, vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak onların bayramını kutladı. Etkinlik alanında kurulan stantlarda çeşitli ikramlar sunuldu.

Bayramlaşma töreninde konuşan Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayarak, "Dilovası olarak her bayramda bir araya gelmekten, birbirimizin halini hatırını sormaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada, hep birlikte bayramın coşkusunu yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler, aramızdaki bağları daha da güçlendiriyor. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

Kent Bayramlaşması, alanda kurulan ikram stantlarında vatandaşlara geleneksel bayram tatlıları ve içecekler sunuldu.

Etkinlik, belediye başkanı ve protokol üyelerinin halkla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ve bayram dileklerini iletmesiyle sona erdi. Dilovası halkı, böylesi anlamlı ve birliktelik dolu bir bayramlaşma etkinliği için Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.