Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu özel gereksinimli ailelerle için Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafından düzenlenen geleneksel piknikte bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, piknikte yaptığı konuşmada, "Özel gereksinimli vatandaşlarımız ve aileleri bizim için çok kıymetli. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayatlarını zenginleştirmek için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün burada onlarla bir araya gelmek ve güzel vakit geçirmek bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

DENAD başkanı Samet Elden kendilerine gösterdiği ilgiden ve etkinliğe katılımından duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu tür etkinlikler, hem çocuklarımız hem de bizler için moral kaynağı oluyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz," şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında, çocuklar ve aileler için çeşitli oyunlar, spor aktiviteleri ve eğlenceli atölyeler düzenlendi. Sunulan ikramlar ve müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşandı.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, piknik boyunca ailelerle sohbet edip onların taleplerini ve önerilerini dinledi. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.