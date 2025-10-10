İzmir’de sokak röportajında yaptığı açıklamalar nedeniyle yargılanan Dilruba Kayserilioğlu, istinaf mahkemesinden beraat kararı almıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatları, bu karara itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Nihai kararı artık yüksek mahkeme verecek.

İlk Karar: 7 Ay 15 Gün Hapis

İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi, Dilruba Kayserilioğlu hakkında ilk duruşmada 7 ay 15 gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bırakmıştı. Ancak aynı mahkeme, son duruşmada kararını değiştirerek beraat kararı vermişti.

İkinci Dava: 11 Ay 20 Günlük Ceza

Paralel olarak yürütülen ikinci davada İzmir 62. Asliye Ceza Mahkemesi, Kayserilioğlu’na “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası vermişti. Bu karar için de hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

İstinaf Mahkemesi Beraat Verdi

Kayserilioğlu ve avukatı Hüseyin Yıldız, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. İstinaf sürecinde mahkeme, Kayserilioğlu’nun beraatine karar verdi.

Yargıtay Süreci Başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatları, istinaf mahkemesinin beraat kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Böylece dava, yüksek yargı aşamasına taşınmış oldu.