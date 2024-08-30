İzmir'de yapılan bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu dün akşam saatlerinde kimseye haber verilmeden serbest bırakıldı.

Şakran Cezaevi'nden geç saatlerde ailesinden habersiz bir şekilde tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun annesi Aysel Kayserilioğlu, cezaevinin ulaşımı güç bir bölgede olduğunu belirterek kızı Dilruba’nın cezaevinden çıktıktan sonra ıssız bir yolda yürümek zorunda kaldığını, ardından bir otobüs durağında beklediğini ve yoldan geçen bir vatandaştan telefon ödünç alarak kendisini aradığını söyledi.

Kayserilioğlu, “Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor. Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak” dedi.

"Jandarma, ana nizamiyesine kadar eşlik etti"

Konuya ilişkin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Açıklamada “Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır” denildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklaması şöyle:

“Dilruba Kayserilioğlu hakkında İzmir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 29 Ağustos tarihli tahliye müzekkeresinin aynı gün saat 17.13'te ceza infaz kurumu portalına düştüğü ve bunun üzerine hemen tahliye işlemlerine başlandı. Tutuklu saat 20.00 sıralarında tahliye edildi. Adı geçen tutuklunun emanete alınan eşyaları arasında cep telefonu bulunmadığı tespit edilmiş, resmi uygulama gereğince kişisel eşyaları ile bir miktar parası kendisine eksiksiz olarak teslim edilmiştir. Tutuklu, tahliye işlemleri sürerken kurum personeline; ailesi, avukatı veya bir başka tanıdığına haber verilmesi yönünde bir istemde bulunmamıştır. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen maddi durumu olmayan veya ulaşım güçlüğü yaşadığını beyan eden bütün tutuklulara kurum idaresince gerekli yardım sağlanmaktadır. Adı geçen tutukluya da jandarma tarafından araçla kampüs ana nizamiyesine kadar eşlik edilmiştir. Kampüs önünde Aliağa ilçe merkezine sürekli giden toplu ulaşım araçları bulunduğundan ilçe merkezine ulaşım sorunu yaşanmamaktadır. Tutukluya tahliyesi esnasında resmi prosedürler eksiksiz olarak uygulanmış olup, bir ihmal ya da eksiklik söz konusu değildir.”