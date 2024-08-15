CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilruba Y.’yi ziyaret etti. Özkan, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Dilruba Y.'nin ifade özgürlüğü mücadelesine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

'Daha da güçlendim'

Özkan, Dilruba Y.’nin şu mesajlarını iletti: "Beni buraya koymakla daha da güçlendirdiler. Görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. Beni korkutamazlar, sindiremezler."

Tuncay Özkan, ayrıca AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne değinerek, özgürlüklerin sınırlanmasına yönelik eleştirilerde bulundu ve halkın ifade özgürlüğü için meydanlara çıkmaya hazır olduğunu vurguladı.