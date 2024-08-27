Demokrat Parti (DP) İzmir İl Başkanı Ozan Demirbaş, sokak röportajındaki konuşmasından dolayı Dilruba Y.’nin 15 günden beri tutuklu olmasına ilişkin "Dilruba’dan mesaj var" diyerek açıklama yaptı.

DP İzmir milletvekili Salih Uzun ve avukatlarıyla cezaevinde Dilruba Y.’yi ziyaret ettiklerini söyleyen Demirbaş, genç kadının “Dışarıda olduğumdan çok daha güçlüyüm. Gücümü katlayarak çıkacağım” dediğini aktardı.

Demirbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada doğum gününde Dilruba Y.yi ziyaret ettiklerini belirtti.

Dilruba Y.nin yanında olduklarını vurgulayan Demirbaş “Konuyu partiler üstü görerek hızlıca avukatlarımız kendisini cezaevinde ziyaret edip, görüştüler. Ardından annesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bir an evvel özgürlüğüne kavuşması için vekaletini alarak hukuk mücadelesini başlatmıştık. Verdiğimiz mücadele veya destek vatandaşlarımıza dayatılan ‘korku iklimini’ değiştirme mücadelesidir” ifadelerini kullandı.

"3 Eylül’de özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum"

Demirbaş, “Dilruba Hanım’ın tutukluluk hâli şimdilik devam etse de; demokrasimiz adına Av. Onur Demirhisar, Av. Duygu Karaalp, Av. Hüseyin Yıldız, Av. Ali Barış Ercan ile verilen hukuk mücadelesinin sonucunda, Dilruba’nın 3 Eylül’de özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İzmir’de sokak röportajındaki konuşmasından dolayı 15 gündür tutuklu olan Dilruba Hanım’ın en başından beri yanındayız. Konuyu partiler üstü görerek hızlıca avukatlarımız kendisini cezaevinde ziyaret edip, görüştüler. Ardından annesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bir an… pic.twitter.com/EmvZGRUEQC — Ozan Demirbaş (@mimarozandmrbs) August 27, 2024