Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçları ile yaptığı sokak röportajı sonrasında tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, gündeme damga vurmuştu. Çeşitli siyasiler tarafından ziyaret edilen ve cezaevinden yaptığı açıklamalarla gündemdeki yerini koruyan Dilruba, dün gece yarısı tahliye edildi.

Dilruba Kayserilioğlu’nun annesi, kızının gece yarısı habersiz bir şekilde tahliye edilmesinin ardından yaşadığı büyük endişeyi paylaştı. Kayserilioğlu’nun telefon ve diğer kişisel eşyalarından mahrum bırakıldığını belirten anne, bu durumun büyük bir güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayarak suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Anne, “Kızımı gece yarısı bırakmışlar. Elinde telefon yok, hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi,” şeklinde konuştu. Tahliye sırasında Kayserilioğlu’nun elinde herhangi bir kişisel eşyasının bulunmaması ve habersiz bırakılması, ailesinde büyük bir endişeye yol açtı.

Anne, tahliye edilen genç kızın tenha bir bölgede yalnız bırakılmasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. “Bir genç kız. Tenha bir yer. Ya başına bir iş gelse orada,” diyerek, kızının güvenliğinden duyduğu endişeyi ifade etti.

Ailenin durum ile ilgili yetkili merciler hakkında dava açacağı iddia edildi.