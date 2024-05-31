Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mehmet Ali Dim, Anadolu basınına tasarruf sürecinde destek verilmesi gerektiğini söyledi.ANKARA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) 32’nci Dönem Genel Kurulu 6’ncı toplantısı sona erdi.

Toplantıya katılan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mehmet Ali Dim, yerel gazete sahiplerinden gelen talep ve şikayetleri dile getirdi. Dim, özellikle son dönemde gündeme gelen tasarruf tedbirleri çerçevesinde kamu kurumlarının ilan ve abone harcamalarını kısarak yerel gazetelerin mağduriyetine yol açmasının sektörde gazete kapanmalarını körükleyeceğini belirterek, "Bu nedenle BİK de gelir kaybına uğrayacak. Genel kurul olarak hükümetin bu kararını gözden geçirmesi için girişimde bulunamaz mıyız? Bu yolla elde edilecek tasarruf genel bütçenin yüzde biri bile değildir. Oysa bu tutar Anadolu basını için can suyu niteliğindedir. Ayrıca, tasarruf tedbirlerinin uygulandığı bu süreçte yerel gazetelerin masraflarını azaltmaları için asgari kadroda indirime gidilmesi ve haber sitelerinin de aynı şekilde kadrolarının azaltılması ile kriterlerin yumuşatılması sektörün bu kriz dönemini atlatması için elzemdir. Tasarruf edeceksek hep birlikte edelim. Bu süreçte Anadolu basınına destek verilmesi şarttır. Bu konuda da basın ilan kurumu genel kurulu olarak bir karar alabiliriz" dedi.

Genel Başkan Dim, haftada iki kere yayınlanmak zorunda olan ilçe gazetelerininde bu süreçte hafta bir kere yayınlanması daha sağlıklı olur düşüncesini paylaştı ve ‘’Önümüzde sektörü bekleyen yapay zeka ile ilgili gelişmelerin dikkatle izlenerek bu teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün ve kurumun bu yeni döneme hazırlanması gerekiyor’’ diye konuştu. Son dönemde asgari kadroda gösterilmek istenen güzel sanatlar fakültesi grafik bölümü mevzunlarının bazı il müdürlükleri tarafından kadroda gösterilmesine izin verilmediğini de belirten dim, ‘’Bu konuda tüm illere yazı yazılarak grafik bölümü mezunu personelin asgari kadroda iletişim fakültesi mezunları gibi beklemeksizin yer almarını sağlamalıyız’’ dedi. Dim, internet haber sitelerinin bazılarında bot olarak tanımlanan robot kullanılarak gerekli trafiğin yakalandığına dair ve feyk (sahte) haber kullanımının arttığına dair bazı şikayetler gelmektedir. Bu konuda da kurum olarak gerekli düzenlemelerin ve tespitlerin yapılması zarureti vardır" dedi.