İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan motosiklet hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışma sonucunda belirlenen adreslere yaptığı operasyonda, 2 çalıntı ve biri de tescilsiz 3 motosiklet buldu.

Operasyonda, E.B, İ.A, M.A.B, R.D. ile M.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.B. ile M.Ç. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dinar'da uyuşturucu operasyonu

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.