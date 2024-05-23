Edinilen bilgilere göre, H.A. yönetimindeki 20 AGU 886 plakalı beton mikseri, henüz belirlenemeyen bir sebep yüzünden karşı yönden gelen V.Ö.’nün kullandığı 03 AGD 723 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte F.Ş. yaralandı. Yaralılar, kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan F.Ş.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın nedeni hakkında detaylı bir soruşturma devam ediyor.



