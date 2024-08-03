Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı güvenlik güçleri, bar, pavyon, gazino ve içkili restoran gibi işletmelere yönelik ‘Asayiş ve Huzur Uygulaması’ adı altında bir operasyon düzenledi.

Eş zamanlı baskın

Denetim kapsamında, ilçedeki tüm eğlence mekanlarına eş zamanlı olarak baskın yapıldı. İşletmelerdeki çalışanlar ve müşterilerin kimlikleri kontrol edilerek, Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden detaylı sorgulama yapıldı.

Aranan şahıs yakalandı

Denetim sırasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan E.İ. isimli şahıs, yapılan kimlik kontrolleri ve sorgulama sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.