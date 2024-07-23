Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde beş gün önce meydana gelen ev hırsızlığı olayı, şüpheli kadınların Burdur'da yakalanmasıyla çözüldü. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, iki kadın şüpheli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olayın detayları ve yakalama süreci

Dinar ilçesinde, hırsızlık olayı sonrası polis ekipleri olay yerinde parmak izi ve güvenlik kamera incelemeleri gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin H.A. ve G.K. isimli kadınlar olduğu belirlendi. Bu bilgilerin ardından, şüphelilerin kullanabileceği güzergahlar üzerinde emniyet birimleri alarm durumuna geçirildi. Polis ekipleri, şüpheli kadınların Burdur’da olduğunu tespit ederek, operasyon düzenledi ve kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin suç geçmişi

Yapılan detaylı incelemelerde, şüpheli kadınların daha önce Isparta, Burdur, Eskişehir, Polatlı, Bursa ve İstanbul gibi çeşitli şehirlerde birçok hırsızlık suçundan sabıkalı oldukları belirlendi. Hırsızlık şüphelileri, çeşitli illerdeki suç geçmişleriyle dikkat çekti.

Emniyet Müdürü'nden uyarı

Dinar İlçe Emniyet Müdürü Erdal Yanık, vatandaşları hırsızlık konusunda dikkatli olmaya ve şüpheli durumlarda derhal 112'ye ihbarda bulunmaları konusunda uyardı. Yanık, hırsızlık olaylarının önlenmesi ve suçluların yakalanması için toplum destekli güvenlik çalışmalarının önemine vurgu yaptı.