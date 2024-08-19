Sivas’ta sosyal medya üzerinden dini değerlere hakaretlerde bulunup uyuşturucu madde kullanımını özendiren genç kadın, mahkemece tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden hakaret

Sivas’ta sosyal medya hesapları aracılığıyla dini değerlere yönelik ağır hakaretlerde bulunan ve uyuşturucu madde kullanımını özendiren Samira Beyza Gürkan (22), büyük bir tepkiye yol açtı. Gürkan, paylaşımlarında "sizin o şeriat isteyen olmayan aklınızı, fikrinizi, allahınızı, kitabınızı, o arap peygamberinizi s.... atarım:)" şeklinde hakaret içeren ifadeler kullandı.

Emniyetin titiz çalışmasıyla yakalandı

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürkan’ın sosyal medya hesaplarını izleyerek adresini belirledi. 18 Ağustos tarihinde Narkotik ve Güvenlik Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından gözaltına alınan Gürkan, sorgulamanın ardından adli makamlara sevk edildi.

Cezaevine gönderildi

Gürkan, "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" ve "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan genç kadın, cezaevine gönderildi.