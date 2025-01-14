Kartal Bulut Doğan, sosyal medya platformlarında yaptığı canlı yayınlarda Allah’a, Hz. Muhammed’e ve İslam’a yönelik hakaret ve küfür içerikli ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Yayınlarında izleyicilerin tepkisine "Gidin şikayet edin" şeklinde karşılık veren Doğan, büyük bir sosyal medya şikayet dalgasına neden oldu.

Gözaltında tutuluyordu 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, gelen şikayetler doğrultusunda soruşturma başlattı. Dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen Doğan, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı.

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Dini Değerlere Hakaretler Yağdırmıştı1 Kartal Bulut Doğan Tutuklandı Mı

Tutuklandı 

Gözaltına alınan Kartal Bulut Doğan, savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Doğan'ın tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: HABER MERKEZİ