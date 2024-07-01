İyi bir gece uykusunun önemi herkes tarafından biliniyor. Ancak iş, stres ve diğer günlük alışkanlıklar uyku kalitesini kolayca etkileyebiliyor. Alanında uzman isimler, uyku rutininizi nasıl düzenleyebileceğiniz konusunda çeşitli önerilerde bulundu.

Telefonu bir kenara bırakın

Telefonunuza bağlı kalmanın zihinsel sağlığınıza zararlı olduğunu biliyor olabilirsiniz, ancak bunun fiziksel sağlığınızı da nasıl etkilediğinin farkında olmayabilirsiniz. The Slumber Yard'ın kurucu ortağı, sertifikalı uyku bilimi koçu Matthew Ross, “Telefonunuzla sürekli temas halinde olmak hem gün içinde üretkenliğinizi hem de geceleri uyku kalitenizi engelleyebilir” diyor. Bu nedenle, yatmadan önce telefonunuzu bir kenara bırakmak, daha iyi bir uyku için ilk adım olabilir.

Yatmadan önce esneme egzersizi

Ross, yatmadan yaklaşık 15 ila 30 dakika önce hafif esneme egzersizleri yapmanızı öneriyor. “Kaslarınız gergin olduğunda uykuya dalmak genellikle zordur. Esneme, kaslarınızı gevşetmenize ve vücudunuzu uyku için rahat bir duruma getirmenize yardımcı olacaktır” diyor. Bu basit egzersizler, uykuya geçiş sürecinizi kolaylaştırabilir.

Göz maskesi ya da kulak tıkacı edinin

Build Better Sleep'in kurucusu sertifikalı uyku bilimi koçu Jason Piper, tamamen karanlık bir odada uyumanın maksimum melatonin üretimine yardımcı olduğunu belirtiyor. Uygun bir göz maskesi veya kulak tıkacı kullanmak, dış etkenlerden kaynaklanan rahatsızlıkları minimuma indirerek daha derin bir uyku sağlayabilir.

Yaşadığınız güne şükredin

The Sleep Detective'in kurucusu ve CEO'su, sertifikalı uyku uzmanı Martha Lewis, gününüzü değerlendirip minnettar olduğunuz şeyleri düşünmenin uyku kalitesini artırabileceğini söylüyor. Minnettarlık pratiği, uykuya dalma süresini azaltır ve uyku süresini uzatır.

Mavi ışığa dikkat edin

Ekranlardan ve ampullerden gelen mavi ışık, melatonini baskılar. Mavi ışığı engelleyen gözlükler kullanmak veya yatmadan önce ekran kullanımını sınırlandırmak, melatonin üretimini teşvik eder ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Bir rutin oluşturun

Solve Our Sleep'in kurucusu klinik psikolog ve yazar Whitney Roban, “Tutarlı bir uyku programı izlemeye çalışın, her gün aynı saatte yatın ve uyanın” diye tavsiyede bulunuyor. Tutarlı bir yatma zamanı rutini, beyne ve vücuda uyku zamanının geldiğinin sinyalini verir. Yoga, derin nefes alma, günlük tutma veya rahatlatıcı müzik dinleme gibi aktivitelerle uyku rutininizi destekler.