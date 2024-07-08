Kars'ta 69 yaşında üniversiteden mezun olan Ayşen Arda İşçi, mezuniyet töreninde diplomasını bozkurt işareti yaparak aldı. Ayrıca UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maçlık men cezasını haksız bulduğunu belirterek, "Bu işareti futbolcumuza verilen cezayı kınamak için yaptım" dedi. Diplomasını alırken yaptığı bu jestin, sporcuya destek amacı taşıdığını vurguladı.

Kars'ın Selim ilçesinde yaşayan Ayşen Arda İşçi, liseyi dışarıdan bitirdikten sonra üniversite sınavını kazanarak 2020 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. İki çocuk ve üç torun sahibi olan İşçi, mezun oldu.

Merih Demiral'e destek

Mezuniyet töreninde gençlerle göbek atarak keyifli vakit geçiren İşçi, adının anons edilip diplomasını almak için sahneye çıktığında son günlerde gündemde olan bozkurt işaretini yaptı. Törene katılanlar tarafından ayakta alkışlanan Ayşen Arda İşçi, "Ülkemizin A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral, Almanya'da gerçekleştirilen 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda attığı gollerin sevincini bozkurt işareti yaparak kutlamıştı. UEFA bu sebeple milli futbolcu hakkında soruşturma açıp 2 maç men cezası verdi. Ben de bu karara tepki göstermek ve Merih Demiral'e destek vermek amacıyla diplomamı almaya bozkurt işareti yaparak çıktım" şeklinde konuştu.