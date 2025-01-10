Kayseri’de diplomasız olarak diş tedavisi yaptığı tespit edilen jandarma ekipleri tarafından şahıs yakalandı.

Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi’nde T.P. isimli şahsın, sağlık diploması olmadan diş çekim ve tedavisi yaptığı tespit edildi. Jandarma ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, diş protez tamir ve imalatı için kullanılan toplam 42 adet muhtelif malzeme ele geçirildi. Şüphelinin, gerekli izin ve yetkilere sahip olmadığı belirlendi.

Adli süreç başlatıldı

Ele geçirilen malzemelere ekipler tarafından el konulurken, T.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.