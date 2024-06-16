Kazada, İ.E. yönetimindeki 06 BH 4845 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Sürücü İ.E. ile aynı aileden olan Y.Ş., R.Ş., M.Ş. ve Y.Ş. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası inceleme ve araç durumu

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazanın sebebiyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı.