Türkiye'de direksiyon sınavında yapılan değişikliklerle birlikte, sürücü adaylarının paralel park ve 'U dönüşü' gibi kritik manevralarda daha fazla esneklik sağlanması bekleniyor. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, yeni düzenlemelerin sürücü eğitim standartlarını yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Sürücü adaylarının direksiyon sınavındaki en kritik park manevrası olan paralel parkta, bundan böyle adaylara iki deneme hakkı tanınacak. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, bu değişikliğin adayların stresini azaltacağını ve eğitim standartlarının yükseltilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

'U Dönüşü' Manevrasında Yeni Kriterler

Tekin ayrıca, sürücü adaylarının 'U dönüşü' manevrasında da yeni kriterlerle karşılaşacaklarını belirtti. Motosikletlerde 6 ile 6,5 metre genişliğinde, otomobillerde ise 8 metrelik alanda iki manevrayla 'U dönüşü' yapılması gerekecek. Bu düzenleme, güvenli sürüş becerilerinin ölçülmesinde daha detaylı bir değerlendirme yapılmasını amaçlıyor.

Yapılan diğer önemli değişiklikler arasında sınav süresinin 40 dakikaya uzatılması ve sürücü kurslarına kaydolacak kursiyerlerin kimlik yenileme şartının getirilmesi bulunuyor. Bu adımların, daha yetkin sürücülerin yetiştirilmesi ve güvenlik açısından önlemlerin artırılması için atıldığı vurgulandı.

Elektrikli Araç Gelişimi

Son olarak, Türkiye'de elektrikli araç kullanımının artmasıyla birlikte, sürücü kurslarının eğitim programlarında bu tür araçların kullanımına da yer verilmeye başlandığına dikkat çekildi. Bu uygulama, sürücülerin çevre dostu araçları kullanma becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.