BURDUR (AA) - Burdur'un Altınyayla ilçesinde bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek elde etti.



Altınyayla Belediyesince Dirmil Er Meydanı'nda düzenlenen güreşlere çeşitli illerden 40'ı başpehlivan 750 sporcu katıldı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ile İsmail Koç, finalde karşı karşıya geldi. Zeybek, Koç'u yenerek birinci oldu ve 33. Geleneksel Dirmil Altın Sipsi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı olarak altın kemeri taktı.

Başpehlivan Zeybek, Dirmil Er Meydanı'nda başpehlivanlığı kazandığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kemeri taşımanın ağır bir yük olduğunu dile getiren Zeybek, "Bu hafta da kemeri taşıdık. Yani kemeri almak zor, kemeri taşımak daha zor. İnşallah bu kemeri en iyi şekilde taşıyıp, seneye de tekrardan alırım. Kemeri Antalya'ya götürmek gurur verici. Halkımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Altınyayla Belediye Başkanı Selen Kınalı ise yağlı güreşlerin Türk kültürünün parçası olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu, buradaki yağlı pehlivan güreşlerinin geleneksel konuma alınabilmesi için mücadele verdi ve hep birlikte başardık. Bundan sonra inşallah geleneksellikten düşürmeyeceğiz. Bu çabayı ve gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

