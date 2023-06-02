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Brüksel'de “Ukraynalı çocukları kurtarın“ protestosu

Brüksel'de “Ukraynalı çocukları kurtarın“ protestosu
02 Haziran 2023 Cuma 17:24

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisi önünde Rusya tarafından kaçırılan Ukraynalı çocukların iade edilmesi için protesto düzenlendi.

"Ukraynalı çocukları kurtarın" sloganları atan göstericiler, yerel saatle 15.00 civarında BM Ofisi önünde toplandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan göstericiler, ofisin önüne çocuk oyunları ve bavul bıraktı.

Protestonun organizatörü Ukraynalı üniversite öğrencisi Olena Kuzhym, yaptığı konuşmada, "Ne yaptıklarını, nerede kaldıklarını, onlara ne söylendiğini bilmiyoruz. Yaşayıp yaşamadıklarını dahi bilmiyoruz. Dün 1 Haziran Dünya Çocuk Günü'ydü. Rusya, bizim çocuklarımızın haklarını ihlal ediyor. Aile olma hakkımızı, kimliklerimizi koruma hakkımızı ihlal ediyor." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "1 Haziran Dünya Çocuk Günü" dolayısıyla ortak açıklama yapmış, Rusya'ya çocukların derhal iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

AB kaynakları, Ukraynalı 7 milyon çocuğun savaştan etkilendiğini, 1,3 milyon civarı çocuğun AB'ye sığındığını, 16 bin civarı çocuğun Rusya tarafından kaçırıldığını, bunlardan yalnızca 300'ünün ailelerine geri dönebildiğini belirtiyor.

Etiketler; #belçika #rusya #ukraynalı çocuklar
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