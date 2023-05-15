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İngiltere Başbakanlığı Ofisi: Ukrayna’ya saldırı İHA’ları sağlanacak

İngiltere Başbakanlığı Ofisi: Ukrayna’ya saldırı İHA’ları sağlanacak
15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:42
İngiltere Başbakanlığı Basın Ofisi, Başbakan Rishi Sunak’ın bugün Ukrayna’ya uzun menzilli saldırı İHA’larının gönderilmesine onay vereceğini duyurdu.
İngiltere Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Başbakan bugün İngiltere'nin yüzlerce hava savunma füzesi ve 200 kilometrenin üzerinde menzile sahip yüzlerce yeni uzun menzilli saldırı İHA’sı da dahil olmak üzere daha fazla insansız hava sistemi tedarik edeceğini teyit edecek. Tüm bunlar, Ukrayna devam eden Rus işgaline karşı direnişini yoğunlaştırmaya hazırlanırken önümüzdeki aylarda teslim edilecek” denildi.
ZELENSKİ, LONDRA’DA SUNAK’LA GÖRÜŞECEK
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile temaslarını tamamlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da Sunak ile bir araya gelecek.

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