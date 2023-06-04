Bakan Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı
Bakan Özhaseki, Murat Kurum'dan görevi devraldı
0
Bakan Kacır, görevi Varank'tan devraldı
Bakan Kacır, görevi Varank'tan devraldı
0
Bakan Şimşek, görevi devraldı: Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır
Bakan Şimşek, görevi devraldı: Türkiye'nin rasyonel zemine dönme dışında seçeneği kalmamıştır
0
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Soylu'dan görevi devraldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Soylu'dan görevi devraldı
0

İtalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı

İtalya’da yolcu otobüsü ve 5 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı

İtalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
04 Haziran 2023 Pazar 13:34

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, kazanın Napoli kentinin doğusundaki Avellino ilinde meydana geldiğini duyurdu. Kazaya 38 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü ve 5 otomobil karıştı. İtfaiyeden paylaşılan görüntülerde, otobüsün kaza sonucu şarampole yuvarlandığı görüldü. Otobüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #italya
İlgili Galeriler
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Tarihle doğanın buluştuğu Likya Yolu doğaseverleri ağırlıyor
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Bakan Kacır, görevi Varank'tan devraldı
Sonraki Haber
Yağışa dayanıklı "Napolyon kirazı"nda ihracat hızlı başladı
Kosova Meclisinde, ülkenin kuzeyindeki gerginlik tartışıldı
Kosova Meclisinde, ülkenin kuzeyindeki gerginlik tartışıldı
0
Brüksel'de “Ukraynalı çocukları kurtarın“ protestosu
Brüksel'de “Ukraynalı çocukları kurtarın“ protestosu
0
Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı
Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı
0
Rusya’da orman yangını
Rusya’da orman yangını
0
Rusya Dnipropetrovsk’i vurdu: 1 ölü, 9 yaralı
Rusya Dnipropetrovsk’i vurdu: 1 ölü, 9 yaralı
0
New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında “denetimli serbestlik“ kararı verildi
New York'taki Türkevi'ne saldıran sanık hakkında “denetimli serbestlik“ kararı verildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.