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NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı başladı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, Almanya’nın ev sahipliğinde Avrupa hava sahasında 12-23 Haziran arasında 25 ülkeden 250 uçak ve 10 bin personelin katılımıyla NATO tarihinin en büyük hava kuvvetleri tatbikatı olduğu ifade edilen ‘Air Defender 23’ün başladığını duyurdu

NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı başladı
12 Haziran 2023 Pazartesi 18:35

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin de yer aldığı NATO tarihinin en büyük hava tatbikatı Air Defender 23’ün bugün başladığı belirtildi. Açıklamada NATO Sözcüsü Oana Lungescu’nun tatbikatla ilgili ifadelerine yer verildi. Lungescu, “Air Defender NATO'nun, müttefik topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğuna dair açık bir mesaj göndermektedir. Air Defender gerekli çünkü daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz. Bir neslin en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken, ülkelerimizi ve insanlarımızı güvende tutmak için birlik oluyoruz. Tatbikat, Almanya'nın taahhüdünün ve yeteneklerinin güçlü bir göstergesidir ve bu rekor tatbikata ev sahipliği yaptığı için Almanya'ya teşekkür ederiz. Air Defender, yaklaşık 100'ü Amerika Birleşik Devletleri'nden olmak üzere 250 uçakla NATO'da birlikte çalışarak Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü bağı da gösteriyor” ifadelerini kullandı.


Açıklamada ayrıca birkaç yıldır planlanan tatbikatın, NATO hava kuvvetlerinin eğitilmesini ve birlikte yanıt vermeye hazır olmasını sağlamaya yardımcı olacağı ifade edilerek, “Uçakların çoğu birkaç Alman hava üssünde konuşlanacak. Eğitim görevleri öncelikle Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Güney Almanya üzerinde gerçekleşecek. Tatbikatlar, şehirlere ve kritik altyapıya yönelik uçak, insansız hava aracı ve füze saldırılarına karşı koruma sağlamak için birlikte çalışabilirliği ve hazır olma durumunu artırmayı amaçlıyor” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #nato #hava tatbikatı
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