Rusya Dnipropetrovsk’i vurdu: 1 ölü, 9 yaralı

Ukrayna’da Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak, Rusya’nın bölgeye yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırısı sonrası Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Synelnyk’te 1 kadının hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların arasında 11 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.



Ayrıca saldırı sonrası bir evin yerle bir olduğu, yangın çıktığı ancak ekiplerin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü belirtildi.



