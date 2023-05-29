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Rusya Dnipropetrovsk’i vurdu: 1 ölü, 9 yaralı

Ukrayna’da Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak, Rusya’nın bölgeye yönelik saldırı düzenlediğini ve saldırı sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu

Rusya Dnipropetrovsk’i vurdu: 1 ölü, 9 yaralı
29 Mayıs 2023 Pazartesi 16:12

Dnipropetrovsk Bölge Valisi Serhii Lysak resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın saldırısı sonrası Dnipropetrovsk bölgesinde bulunan Synelnyk’te 1 kadının hayatını kaybettiğini ve 9 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralıların arasında 11 yaşındaki bir çocuğun bulunduğu ifade edildi.


Ayrıca saldırı sonrası bir evin yerle bir olduğu, yangın çıktığı ancak ekiplerin müdahalesi sonrası yangının söndürüldüğü belirtildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #Dnipropetrovsk
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