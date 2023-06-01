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Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 7 İskender-M ve 3 İskender-K tipi seyir füzesiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırdığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu

Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı
01 Haziran 2023 Perşembe 10:58

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 10 füzenin de havada imha edildiği ancak füzelerin parçalarının bir apartman ve çocuk hastanesine düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Dün gece Ruslar Kiev'e 7 adet İskender-M balistik füzesi ve 3 adet İskender-K seyir füzesi ile saldırdı. Tüm füzeler havada imha edildiği. Ne yazık ki imha edilen füzelerin parçaları bir apartmana ve bir çocuk hastanesine isabet etti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Ukrayna Savunma Bakanlığı #rusya #ukrayna
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