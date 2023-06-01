Rusya, Ukrayna’yı İskender füzeleriyle vurdu: 3 ölü, 10 yaralı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’nın 7 İskender-M ve 3 İskender-K tipi seyir füzesiyle Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırdığını, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını duyurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 10 füzenin de havada imha edildiği ancak füzelerin parçalarının bir apartman ve çocuk hastanesine düştüğü belirtildi. Açıklamada, “Dün gece Ruslar Kiev'e 7 adet İskender-M balistik füzesi ve 3 adet İskender-K seyir füzesi ile saldırdı. Tüm füzeler havada imha edildiği. Ne yazık ki imha edilen füzelerin parçaları bir apartmana ve bir çocuk hastanesine isabet etti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 10 sivil de yaralandı” denildi.