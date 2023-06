Stoltenberg: Rusya’nın ne yaptığını yakından izliyoruz

Bugün başlayan NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında karargahın girişinde basına açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belarus’a nükleer silah konuşlandırılmasıyla ilgili yöneltilen soruya, “Rusya'nın ne yaptığını yakından izliyoruz. Şu ana kadar nükleer pozisyonunda, bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik gerektirecek bir değişiklik görmedik” yanıtını verdi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahında bugün başlayan ve yarın da devam edecek olan NATO Savunma Bakanları toplantıları kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg karargaha gelişinde basına açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Belarus’a taktik nükleer silah konuşlandırma planıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya “Rusya’nın nükleer söylemi pervasız ve tehlikelidir. Rusya nükleer savaşın kazanılamayacağını bilmelidir. Rusya'nın ne yaptığını yakından izliyoruz. Şu ana kadar nükleer pozisyonunda, bizim pozisyonumuzda herhangi bir değişiklik gerektirecek bir değişiklik görmedik. Ancak aynı zamanda gördüğümüz şey, Rusya'nın yeni modern nükleer yeteneklere büyük yatırım yaptığı ve NATO sınırlarına yakın yerlerde, örneğin Kuzey'de daha fazla nükleer yetenek konuşlandırdığı bir modelin parçasıdır. Dolayısıyla bu, NATO'nun halihazırda kuvvetlerimizin hazır olma durumunu artırarak ve ittifakın doğu kesiminde varlığını arttırarak karşılık verdiği bir modelin parçasıdır. Neye ihtiyaç duyulduğunu ve Rusya'nın nükleer pozisyonunu nasıl değiştirdiğini yakından izlemeye devam edeceğiz” şeklinde yanıt verdi.

PUTİN TARİH VERMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Haziran’da Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile yazlık konutunda bir araya gelmişti. Kremlin’den görüşmeye dair yapılan açıklamada Putin’in, “Üzerinde anlaştığımız en hassas konularda her şey planlandığı gibi gidiyor. Bildiğiniz gibi 7-8 Temmuz tarihlerinde ilgili tesislerin hazırlıkları tamamlanacak ve ilgili silah türlerinin bölgenizde konuşlandırılmasıyla ilgili tedbirlere derhal başlayacağız. Yani her şey plana göre, her şey istikrarlı” ifadelerine yer verilmişti.

LUKAŞENKO: TEREDDÜT ETMEM

Öte yandan birkaç gün önce başkent Minsk bölgesinde bir mühimmat üretim tesisini ziyaret eden Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko burada basına yaptığı açıklamada, bu silahların ‘caydırıcı’ olduğunu, ancak kullanması gerekirse tereddüt etmeyeceğini vurgulayarak, “Kimsenin böyle silahlara sahip bir ülkeyle savaşmak isteyeceğini sanmıyorum. Bunlar caydırıcı silahlardır. Tanrı korusun, modern zamanlarda bu silahların kullanımına ilişkin bir karar vermek zorunda kalabilirim. Ancak bize karşı bir saldırı olursa tereddüt etmeyeceğim” diye konuşmuştu.